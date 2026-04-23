Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону атаку 20 БПЛА отразили в семи районах

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночь. 23 апреля донской регион вновь подвергся налёту вражеских дронов. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, дежурные силы ПВО уничтожили 20 бепилотников в семи районах.

БПЛА сбиты над Чертковским, Каменским, Верхнедонским, Азовским, Шолоховским, Миллеровским и Тарасовским районами. Информация о пострадавших, а также о последствиях на земле не поступала.

Режим беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется, добавил Слюсарь и призвал земляков быть осторожными.

