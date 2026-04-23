На Дону атаку 20 БПЛА отразили в семи районах

Минувшей ночь. 23 апреля донской регион вновь подвергся налёту вражеских дронов. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, дежурные силы ПВО уничтожили 20 бепилотников в семи районах.
БПЛА сбиты над Чертковским, Каменским, Верхнедонским, Азовским, Шолоховским, Миллеровским и Тарасовским районами. Информация о пострадавших, а также о последствиях на земле не поступала.
Режим беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется, добавил Слюсарь и призвал земляков быть осторожными.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.