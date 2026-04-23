Режим повышенной опасности введен в Карагае из-за паводка

Вчера, 22 апреля, в прикамском селе Карагай ввели режим повышенной опасности из-за угрозы паводка, сообщили в пресс-службе администрации Карагайского муниципального округа. Уровень воды продолжает подниматься после выходы Обвы из берегов.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о переводе всех служб и ведомств в режим экстренного реагирования с 15:00 22 апреля. Запланированы меры для быстрого устранения возможных проблем.
В администрации округа попросили жителей сохранять спокойствие. В случае необходимости нужно незамедлительно обращаться за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу или по номеру 112.
В МЧС России по Пермскому краю сообщают о паводковой ситуации в регионе: остаются затопленными 25 участков в поселке Ласьва, мост в селе Моховое, 6 участков в селе Карагай и участок дороги в СНТ «Черёмушки-2». Жилые дома не подтоплены, пострадавших нет.