Режим повышенной опасности введен в Карагае из-за паводка

В МЧС России по Пермскому краю сообщают о паводковой ситуации в регионе: остаются затопленными 25 участков в поселке Ласьва, мост в селе Моховое, 6 участков в селе Карагай и участок дороги в СНТ «Черёмушки-2». Жилые дома не подтоплены, пострадавших нет.