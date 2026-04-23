Москвич похитил у хабаровской пенсионерки 2 миллиона по указке мошенников

Студент из Подмосковья выступил в качестве курьера мошенников. Он слетал в Хабаровск, думая, что участвует в секретном задании по задержанию преступников. Ему предъявлено обвинение в хищении крупной суммы — 2 миллиона рублей.

Студент из Подмосковья выступил в качестве курьера мошенников. Он слетал в Хабаровск, думая, что участвует в секретном задании по задержанию преступников. Ему предъявлено обвинение в хищении крупной суммы — 2 миллиона рублей.

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, 21-летний подозреваемый из столицы задержан. Молодой человек учится в Москве и работает учителем технологии.

Предварительно установлено, что в марте он вылетел в Хабаровск из Москвы по указке телефонных мошенников. Они убедили парня, что тот должен получить сумку с деньгами у пенсионерки, которая будет ждать его по указанному адресу. Затем отправиться во Владивосток, там перевести сумму на продиктованные кураторами счета, оставив себе на обратный путь. Москвич выполнил все указания.

Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.