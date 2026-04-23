В Самаре ограничили движение транспорта в районе повреждённого дома

Ранее в школах Самары и Новокуйбышевска занятия в образовательных учреждениях перенесли на вторую смену. Дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Напомним, в Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате инцидента есть пострадавшие, один человек доставлен в медучреждение. В Самарской области развернули оперативный штаб.