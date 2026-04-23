Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре ограничили движение транспорта в районе повреждённого дома

В Самаре приостановили движение транспорта в районе дома, повреждённого в результате падения обломков дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Источник: Life.ru

«Временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, за исключением наземной станции Юнгородок, вход без жетонов», — говорится в сообщении.

Ранее в школах Самары и Новокуйбышевска занятия в образовательных учреждениях перенесли на вторую смену. Дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Напомним, в Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате инцидента есть пострадавшие, один человек доставлен в медучреждение. В Самарской области развернули оперативный штаб.

