Названы основные причины пропажи людей в Казахстане

В декабре 2025 года 30-летний житель Семея родителям и родственникам сказал, что поехал на заработки в Алматы, и перестал выходить на связь. По нему была проделана большая работа: было задействовано четыре региона (Астана, Алматы, область Абай, Карагандинская область) с целью установления его местонахождения. В итоге мы его нашли в Караганде. Он работал поваром в одном из кафе.