В Самаре из-за атаки БПЛА выбиты окна и повреждена кровля жилого дома

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что обломки дрона ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.
«Сегодня утром зафиксировано попадание обломков БПЛА в многоквартирный жилой дом. На месте работают службы быстрого реагирования, мой первый заместитель Михаил Малыхин. Имеется повреждение кровли, частично в доме выбиты стекла», — написал Носков в канале на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, кроме станции «Юнгородок», вход без жетонов.