В Самаре из-за атаки БПЛА выбиты окна и повреждена кровля жилого дома

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Выбиты окна и повреждена кровля в многоквартирном доме в Самаре, где из-за атаки БПЛА пострадали мирные жители, сообщил глава города Иван Носков.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что обломки дрона ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

«Сегодня утром зафиксировано попадание обломков БПЛА в многоквартирный жилой дом. На месте работают службы быстрого реагирования, мой первый заместитель Михаил Малыхин. Имеется повреждение кровли, частично в доме выбиты стекла», — написал Носков в канале на платформе «Макс».

Губернатор добавил, что временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, кроме станции «Юнгородок», вход без жетонов.

