В Красноярске задержан подозреваемый в двойном убийстве в хозпостройке

В Красноярске 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве двух человек. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.
Трагедия разыгралась в ночь с 18 на 19 апреля в хозпостройке на проспекте Свободном. По версии следствия, трое знакомых распивали алкоголь. Когда 49-летний мужчина уснул, между 30-летней женщиной и обвиняемым вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Во время конфликта сибиряк схватил со стола нож и ударил женщину в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте.
Чтобы замести следы, злоумышленник поджёг вещи в постройке. При этом он знал, что внутри остаётся его спящий знакомый, но покинул помещение. Мужчина погиб от термического воздействия.
Обвиняемый задержан. Его обвиняют в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Следствие намерено просить суд об аресте.
