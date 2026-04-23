Средства ПВО сбили беспилотники в небе Нижегородской области ночью 23 апреля

Беспилотники были сбиты в небе Нижегородской области прошедшей ночью. Всего над регионами страны уничтожено 154 вражеских БПЛА, сообщает Минобороны России.
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ночью 23 апреля были введены ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода.
Узнать больше по теме
