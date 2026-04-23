На дорогах за жителями Хабаровского края следят 99 камер

В Хабаровском крае на дорогах используются 99 комплексов фотовидеофиксации нарушений, кроме них задействованы 8 муляжей и 22 имитатора комплексов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Больше всего камер «следит» за нарушениями в Хабаровске: в городе их 59. В Комсомольске-на-Амуре установлены 23 комплекса. Одно из 99 технических устройств — мобильное, оно перевозится на автомобиле и следит за нарушениями правил парковки в центре Хабаровска.
Камеры фиксируют превышение скорости, заезд за стоп-линию, проезд на красный сигнал светофора, непропуск пешеходов, нарушение требований знаков и разметки, движение по встречным и автобусным полосам, невключенные фары, непристегнутые ремни и разговоры по телефону.
При установке новых комплексов фотовидеофиксации принимается во внимание аварийность дорожного участка. Таким образом на одном из опасных перекрестков уже в текущем году установлен новый комплекс.
— Для снижения аварийности на федеральных и региональных дорогах, где произошли ДТП с погибшими и ранеными, с казенным учреждением правительства Хабаровского края прорабатывается вопрос применения второго мобильного комплекса на базе транспортного средства. Кроме того, прорабатывается вопрос по передислокации оборудования на аварийно-опасные участки дорог, сформированных по итогам 2025 года, — отметили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
