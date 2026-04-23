БПЛА уничтожены над Нижегородской областью 22−23 апреля — Минобороны России

Над Нижегородской областью ПВО Минобороны России уничтожили вражеские БПЛА.
Об этом сообщило Министерство обороны. Атаку фиксировали в период с 20:00 22 апреля по 07:00 23-го, уточнило ведомство.
Всего в этот временной промежуток над Россией уничтожили 154 вражеских беспилотника самолётного типа. Атаковать пытались Волгрградскую, Астраханскую, Самарскую области, приграничье, Крым, акваторию Чёрного моря и др.
Предудыщие атаки на Нижегородскую область фиксировали 5 и 18 апреля.
Региональные власти пока не сообщают о последствиях нынешней атаки.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.