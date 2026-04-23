МВД предупредило: фальшивые QR-коды крадут данные

Мошенники все чаще используют поддельные QR-коды, чтобы взламывать смартфоны россиян. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Схема работает просто: человек сканирует код, переходит по ссылке, а там ему предлагают «скачать приложение» или «обновить программу».
На деле же на устройство устанавливаются вирусы — трояны, шпионы и другие вредоносы. Некоторые из них только крадут личные данные. Другие полностью перехватывают управление гаджетом. В таком случае злоумышленники получают доступ к конфиденциальной информации и могут списать деньги со счетов.
Фантазия аферистов не знает границ. Недавно выяснилось, что они распространяют фишинговые ссылки через файлы с субтитрами для пиратских фильмов. Еще один вариант — вредоносные «ИИ-переводчики» для иностранных картин без русского дубляжа.
Волгоградцам стоит быть внимательнее: не сканируйте подозрительные QR-коды и не переходите по незнакомым ссылкам на скачивание в мессенджерах и на сайтах. Это поможет уберечь смартфон и деньги.
