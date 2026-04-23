«Траур и ДТП»: как мошенники взламывают сердца и кошельки жителей Башкирии

По данным пресс-службы МВД по РБ, злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах и рассылают вредоносные файлы, маскируя их под сообщения о смерти знакомых или страшных авариях. Полиция уже возбудила уголовные дела по фактам хищений в Иглинском районе и Нефтекамске.
Как это работает?
В Иглинском районе 64-летняя пенсионерка получила сообщение от имени соседки: «Помнишь его? Вчера умер…». К тексту прилагалась ссылка и архивный файл. Доверившись, женщина перешла по ссылке, после чего мошенники получили удалённый доступ к её телефону. Итог — кража около 6 тысяч рублей с банковского счёта.
В Нефтекамске схема была похожей. 54-летней женщине пришло сообщение от неизвестной: «Не твои попали в ДТП». В архиве — всё та же вредоносная ссылка. После перехода мошенники оформили на имя жертвы онлайн-кредит почти на полмиллиона рублей. Им удалось похитить 170 тысяч, но оставшиеся 300 тысяч банк заблокировал благодаря бдительности службы безопасности.
Советы МВД.
Полиция настоятельно рекомендует:
не открывать ссылки и файлы, даже если сообщение пришло от знакомого — его аккаунт мог быть взломан; при малейших сомнениях — перезвонить отправителю; если всё же перешли по ссылке — немедленно перезагрузить устройство, проверить его антивирусом и сменить пароли; никогда не сообщать никому коды из СМС, данные карт и пароли.
«Эмоции — главный инструмент мошенников. Не дайте страху или любопытству лишить вас денег!» — предупредили в МВД по РБ.