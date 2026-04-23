«Траур и ДТП»: как мошенники взламывают сердца и кошельки жителей Башкирии

не открывать ссылки и файлы, даже если сообщение пришло от знакомого — его аккаунт мог быть взломан; при малейших сомнениях — перезвонить отправителю; если всё же перешли по ссылке — немедленно перезагрузить устройство, проверить его антивирусом и сменить пароли; никогда не сообщать никому коды из СМС, данные карт и пароли.