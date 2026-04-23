Заседание по делу экс-министра финансов в Ростове началось с задержкой

22 апреля в Кировском районном суде Ростова очередное слушание по делу бывшего министра финансов области Лилии Федотовой началось с задержкой в 2,5 часа. Причиной стала несвоевременная доставка обвиняемой из СИЗО Новочеркасска.
Это уже третий подряд перенос начала заседания после перевода Федотовой в Ростовскую область. Аналогичная ситуация складывалась 15 апреля — тогда процесс стартовал на два часа позже.
Федотову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями: по версии следствия, в 2020 году она необоснованно привлекла для региона банковские кредиты под высокий процент, что нанесло бюджету ущерб около 2 млрд рублей.