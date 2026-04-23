В Омской области самолёт совершил вынужденную посадку в поле

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту вынужденной посадки частного легкомоторного самолета в Омском районе Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Транспортная прокуратура Омской области проводит проверку по поводу вынужденной посадки частного воздушного судна. На место происшествия направлен омский транспортный прокурор Василий Блинников», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, около 16:00 (13:00 мск) самолет модели Texan Club-1 совершил посадку по техническим причинам в районе деревни Малокулачье Новотроицкого сельского поселения Омского района.
Пресс-служба не сообщает о пострадавших. Судя по опубликованным фотографиям, при посадке в поле самолёт наклонился носом к земле, но серьёзных повреждений не получено.