В Омской области самолёт совершил вынужденную посадку в поле

На место происшествия выехал транспортный прокурор Василий Блинников.

Источник: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту вынужденной посадки частного легкомоторного самолета в Омском районе Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Транспортная прокуратура Омской области проводит проверку по поводу вынужденной посадки частного воздушного судна. На место происшествия направлен омский транспортный прокурор Василий Блинников», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, около 16:00 (13:00 мск) самолет модели Texan Club-1 совершил посадку по техническим причинам в районе деревни Малокулачье Новотроицкого сельского поселения Омского района.

Пресс-служба не сообщает о пострадавших. Судя по опубликованным фотографиям, при посадке в поле самолёт наклонился носом к земле, но серьёзных повреждений не получено.