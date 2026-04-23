Автора комментариев под ником «Дональд Трамп» наказали — штраф за оскорбления

Суд в Махачкале оштрафовал местного жителя за оскорбительные комментарии, которые он публиковал под ником «Donald Trump», передает РИА Новости.

Суд в Махачкале оштрафовал местного жителя за оскорбительные комментарии, которые он публиковал под ником «Donald Trump», передает РИА Новости.

Как следует из материалов, правоохранители выявили аккаунт в мессенджере, с которого распространялись сообщения, направленные на возбуждение ненависти и унижение достоинства россиян и армян.

Установлено, что за этим профилем стоял Тофик Исмаилов. В отношении него составили два протокола по статье КоАП о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.

В суде мужчина признал вину и подтвердил, что пользовался этим аккаунтом. По итогам разбирательства ему назначили два штрафа: 10 тысяч рублей за комментарии в адрес россиян и еще 10 тысяч — за высказывания в отношении армян.

Ранее Радведа (Наталья) Поклонская сообщала о поступающих в её адрес оскорблениях после интервью. По её словам, в сети появились негативные оценки, в том числе связанные с использованием украинского языка во время беседы. Обстоятельства не уточняются.

