Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли из-за атаки БПЛА ночью 23 апреля

Ограничения введены для обеспечения безопасности.

В аэропорту Нижнего Новгорода ночью 23 апреля был введен план «Ковер». Данную информацию сообщили в MAX-канале «Говорит Росавиация».

Сведения об ограничениях для воздушных судов, касающихся их приема и отправки, поступили в 2:53. Эти действия были предприняты из-за атаки украинсиких БПЛА на Нижегородскую область.

Согласно данным, отображаемым на электронных табло аэропорта, в настоящее время зафиксирована задержка только одного рейса, запланированного к отправлению. Этот рейс направляется в Москву. Его вылет, намеченный на 9:40, был отложен до 13:40. Кроме того, отмечается опоздание прибытия рейса, следующего из столицы в Нижний Новгород. Предполагаемое время посадки этого самолета, изначально назначенное на 8:30, теперь ожидается в 12:05.

Напомним, что атаку беспилотников фиксировали в период с 20:00 22 апреля по 07:00 23-го.

В прошлый раз план «Ковер» ввели 18 апреля. В тот день силы ПВО также отразили атаку вражеских БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше