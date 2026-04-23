Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли из-за атаки БПЛА ночью 23 апреля

В аэропорту Нижнего Новгорода ночью 23 апреля был введен план «Ковер». Данную информацию сообщили в MAX-канале «Говорит Росавиация».
Сведения об ограничениях для воздушных судов, касающихся их приема и отправки, поступили в 2:53. Эти действия были предприняты из-за атаки украинсиких БПЛА на Нижегородскую область.
Согласно данным, отображаемым на электронных табло аэропорта, в настоящее время зафиксирована задержка только одного рейса, запланированного к отправлению. Этот рейс направляется в Москву. Его вылет, намеченный на 9:40, был отложен до 13:40. Кроме того, отмечается опоздание прибытия рейса, следующего из столицы в Нижний Новгород. Предполагаемое время посадки этого самолета, изначально назначенное на 8:30, теперь ожидается в 12:05.
Напомним, что атаку беспилотников фиксировали в период с 20:00 22 апреля по 07:00 23-го.
В прошлый раз план «Ковер» ввели 18 апреля. В тот день силы ПВО также отразили атаку вражеских БПЛА.