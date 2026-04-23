Жителей Кубани предупредили о мошенничестве под видом списания долгов за ЖКХ

Прокуратура Кубани рассказала о новой схеме мошенничества с аннулированием долгов.

Источник: Комсомольская правда

Региональная прокуратура предупреждает о распространении новой опасной схемы телефонного мошенничества. Злоумышленники начали массово обзванивать граждан, представляясь сотрудниками управляющих компаний. Они предлагают аннулировать задолженность за жилье и коммунальные услуги, ссылаясь на несуществующие государственные программы по списанию долгов за ЖК.

«Государственных программ по автоматическому списанию задолженности за ЖКУ не существует», — отмечают в прокуратуре Краснодарского края.

Списание коммунальных долгов — процедура исключительная и возможна только в строго предусмотренных законом случаях (например, при банкротстве физического лица). Никаких автоматического аннулирования долгов по телефону не бывает.

В надзорном ведомстве отмечают, что цель преступников — под любым предлогом выманить персональные данные или СМС-коды, чтобы получить доступ к онлайн-банкам и личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги».

Прокуратура рекомендует:

1. Немедленно прекращать разговор, если вам предлагают списать долги за ЖКУ по телефону.

2. Для проверки информации использовать только официальные каналы связи: телефоны управляющих или ресурсоснабжающих организаций, указанные в ваших квитанциях или на официальных сайтах компаний.

3. Никому не сообщать коды из СМС и данные для входа в банковские приложения.