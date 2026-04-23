В уфимской Черниковке загорелся металлический ангар на улице Дмитрия Донского

В уфимской Черниковке на улице Дмитрия Донского загорелся металлический ангар. Сотрудники МЧС России тушат пожар.
В пресс-службе ведомства рассказали, что пожарные проливают соседние строения и не дают огню распространиться. Открытое пламя, которое охватило 800 квадратных метров, уже ликвидировали.
Сейчас пожарные разбирают конструкцию и продолжают проливку. К тушению привлекли силы МЧС, а также муниципальную и объектовую пожарную охрану.
Что именно случилось и почему загорелся ангар, позже выяснит дознаватель МЧС России.