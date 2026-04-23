В аэропорту Курумоч задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Худжанд из-за плана «Ковер»

В аэропорту Курумоч задержаны рейсы на вылет и прилет. Согласно онлайн-табло, задерживается прибытие самолетов трех рейсов в Москву, одного рейса в Санкт-Петербург, одного рейса в Худжанд (Таджикистан).
Также задерживается вылет из Самары в Москву двух рейсов и одного рейса в Санкт-Петербург.
Напомним, в Самарской области введен режим «Ковер», об этом сообщили в Росавиации сегодня, 23 апреля. Аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров в условиях ограничений на использование воздушного пространства.