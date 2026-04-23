В Новосибирске потушили очередной пожар на мусорном полигоне

По данным ведомства, огонь вспыхнул накануне вечером. На ликвидацию возгорания ушло около трёх часов. Пожарные проливали очаги открытого огня и обеспечивали безопасность работы тяжёлой техники, которая задействовалась на месте.
Сотрудники полигона в это время буртовали мусор и засыпали тлеющие участки грунтом. Всего в тушении участвовали 38 человек и 18 единиц техники.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Отметим, что это не первый подобный случай. В феврале пожар на этом же полигоне тушили почти двое суток, тогда для ликвидации возгорания также использовали грунт и снег.