Вооруженного ножом подростка задержали в школе Нового Уренгоя

В Новом Уренгое подростка с ножом задержали при попытке пройти в школу. Инцидент произошел 20 апреля, информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.
Сообщается, что обошлось без пострадавших. По данным источников Ura.ru, сотрудники охраны оперативно остановили подростка на входе, а один из них забрал нож из его рук до прибытия полиции.
В СКР по ЯНАО заявили, что по факту произошедшего начата проверка по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Обстоятельства инцидента устанавливаются.
В городской администрации отметили, что действия охраны соответствовали установленным требованиям. Уточняется, что с подростком и его семьей работают специалисты, проводится дополнительная проверка, передает агентство.
Ранее школьник напал на учительницу в Пермском крае. Парень подкараулил ее на крыльце школы № 5 и несколько раз ударил женщину ножом. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Нападавшего задержали.
Следователи завели уголовное дело. В ходе допроса подросток признал вину. Он объяснил, что напал на учительницу, так как она его якобы «гнобила». Существует и другая версия произошедшего. Подросток мог напасть на женщину из-за того, что она не допустила его до экзамена по русскому языку.