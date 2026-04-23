В Прикамье будут судить молодого парня за поджог подстанции и вербовку

Полицейские выяснили, что юноша склонял к преступлениям своих знакомых.

В Прикамье будут судить молодого человека, который дважды поджёг трансформаторную подстанцию, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В Краснокамском округе 50 домов садового кооператива остались без света после двух поджогов трансформаторной подстанции. Поджигателя нашли быстро. Им оказался 17-летний местный житель. В мессенджере с ним связался неизвестный и предложил деньги за поджоги. Подросток согласился: по указке куратора облил подстанцию бензином и поджёг её зажигалкой дважды.

Позже выяснилось: с декабря 2024 по март 2025 года парень создал в мессенджере канал, куда позвал троих знакомых, среди которых тоже были несовершеннолетние. Там он рассказывал, как совершать преступления террористической направленности, и обещал за это вознаграждение.

Сейчас молодому человеку 18 лет. Его обвиняют по двум эпизодам террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и склонению к террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Дожидаться суда он будет под арестом.

В полиции напоминают, что уголовная ответственность за такие преступления наступает с 14 лет. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы по первой статье и до пожизненного по второй. Родителей просят следить, чем дети занимаются в интернете, и объяснять им последствия участия в опасных играх.

Напомним, в Перми вынесли приговор женщине и её дочери за поджог офиса Единой России.

