Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В Железногорске автобус съехал в кювет и врезался в дерево — пострадали девять человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Авария с пассажирским автобусом произошла утром 23 апреля. Инцидент случился в районе дома № 26ж по улице Загородной. Автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, двигался в сторону КПП № 4.
При подъёме на гору 60-летний водитель не справился с управлением — транспорт съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров и сам шофёр.
Отмечается, что за исключением водителя, никто из них не был пристёгнут ремнями безопасности.
Все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства происшествия.
