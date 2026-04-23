Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Пассажирский автобус слетел в кювет и врезался в дерево.

В Железногорске автобус съехал в кювет и врезался в дерево — пострадали девять человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария с пассажирским автобусом произошла утром 23 апреля. Инцидент случился в районе дома № 26ж по улице Загородной. Автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, двигался в сторону КПП № 4.

При подъёме на гору 60-летний водитель не справился с управлением — транспорт съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров и сам шофёр.

Отмечается, что за исключением водителя, никто из них не был пристёгнут ремнями безопасности.

Все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства происшествия.

