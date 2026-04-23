Вековые дубы на 5,3 млн рублей вырубили в Воронежской области

Сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность черных лесорубов, занимавшихся незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 22 апреля.
Экологическое преступление вскрылось после жалоб жителей села Пыховка. Граждане сообщили о массовой вырубке в роще — на территории памятника природы «Долина реки Пыховки».
Прибывшие на место специалисты министерства природных ресурсов совместно с полицией зафиксировали уничтожение 32 дубов. Особый цинизм ситуации, по данным ведомства, в том, что некоторые из деревьев росли более века и представляли уникальную ценность для экосистемы.
Подозреваемыми оказались работники одного из районных предприятий. Они уже задержаны. Помимо уголовной ответственности (до 7 лет лишения свободы), нарушителям придется выплатить государству компенсацию в размере более 5 миллионов рублей.