Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вековые дубы на 5,3 млн рублей вырубили в Воронежской области

Преступление было совершено в «Долине реки Пыховки».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность черных лесорубов, занимавшихся незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 22 апреля.

Экологическое преступление вскрылось после жалоб жителей села Пыховка. Граждане сообщили о массовой вырубке в роще — на территории памятника природы «Долина реки Пыховки».

Прибывшие на место специалисты министерства природных ресурсов совместно с полицией зафиксировали уничтожение 32 дубов. Особый цинизм ситуации, по данным ведомства, в том, что некоторые из деревьев росли более века и представляли уникальную ценность для экосистемы.

Подозреваемыми оказались работники одного из районных предприятий. Они уже задержаны. Помимо уголовной ответственности (до 7 лет лишения свободы), нарушителям придется выплатить государству компенсацию в размере более 5 миллионов рублей.