Житель Красноярска зарезал женщину и сжег мужчину

Силовики задержали в Красноярске гражданина, подозреваемого в двойном убийстве.
По версии следователей, в ночь на 19 апреля трое знакомых устроили застолье в хозяйственной постройке на проспекте Свободном. Когда один из них заснул, двое других — женщина и мужчина — поссорились. Пьяный горожанин схватил со стола нож и убил приятельницу ударом в грудь, рассказали в краевом управлении СК.
Как считают правоохранители, предполагаемый убийца решил замести следы. Для этого он поджег постройку с трупом и спящим товарищем. Тот погиб в огне.
Возбуждено уголовное дело, фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. Следователи ходатайствуют о заключении под стражу.