Житель Красноярска зарезал женщину и сжег мужчину

По версии следователей, в ночь на 19 апреля трое знакомых устроили застолье в хозяйственной постройке на проспекте Свободном. Когда один из них заснул, двое других — женщина и мужчина — поссорились. Пьяный горожанин схватил со стола нож и убил приятельницу ударом в грудь, рассказали в краевом управлении СК.