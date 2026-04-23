Двое детей пострадали в ДТП в Подмосковье

Утром 15 апреля на 28-м километре дороги Белебей — Приютов в Башкирии подросток, управлявший легковым автомобилем, не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. На месте аварии погибли четверо пассажиров, а несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии.