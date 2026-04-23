Двое детей пострадали в ДТП в Подмосковье

Двое детей пострадали в ДТП в Щелковском городском округе Подмосковья. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным правоохранителей, авария произошла вечером 22 апреля.
Предварительно, водитель без прав не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.
В результате ДТП пострадали водитель и двое несовершеннолетних пассажиров 2017 и 2012 годов рождения, они госпитализированы.
— Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, — говорится в сообщении ведомства в соцсети VK.
Утром 15 апреля на 28-м километре дороги Белебей — Приютов в Башкирии подросток, управлявший легковым автомобилем, не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. На месте аварии погибли четверо пассажиров, а несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии.