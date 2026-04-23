В Пензенской области второй раз за сутки ввели план «Ковер»

В Пензенской области действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. План «Ковер» вводят в регионе второй раз за сутки. В предыдущий раз ограничения действовали более пяти часов.

В Пензенской области действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. План «Ковер» вводят в регионе второй раз за сутки. В предыдущий раз ограничения действовали более пяти часов.

Минобороны России о сбитых в Пензенской области беспилотниках пока не сообщало. По данным ведомства, в течение ночи средства ПВО уничтожили 154 БПЛА над десятью российскими регионами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
