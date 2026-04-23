Суд оштрафовал «Дональда Трампа» за оскорбления россиян и армян: подробности

Суд в Дагестане оштрафовал мужчину за комментарии под ником Дональд Трамп.

Источник: Комсомольская правда

В Махачкале вынесли приговор местному жителю, который прятался за ником президента США Дональда Трампа и писал оскорбления в адрес россиян и армян. Правоохранителям удалось вычислить интернет-тролля, и теперь он ответил за свои слова по закону. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснилось, под маской Дональда Трампа скрывался дагестанец Тофик Исмаилов. В отношении него составили два протокола по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.

Суд признал мужчину виновным по обоим эпизодам. В итоге ему назначили два штрафа по 10 тысяч рублей — один за оскорбления в адрес россиян, второй за унижение армян. На заседании Исмаилов не стал отпираться и полностью признал свою вину. Он также подтвердил, что именно он управлял аккаунтом с ником «Дональд Трамп».

Юристы напоминают: россияне, столкнувшиеся с травлей в сети, имеют право призвать обидчика к ответу. Адвокат Антон Ключко объяснил, как правильно фиксировать такие преступления.

Специалист посоветовал сразу же делать скриншоты оскорбительных комментариев в мессенджерах или на сайтах. Затем он порекомендовал обратиться к нотариусу, чтобы заверить переписку — это станет главным доказательством в суде.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше