Девять человек пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском

В Железногорске пассажирский автобус съехал с проезжей части в лес и столкнулся с деревом. Девять человек доставлены в больницу, сообщили в главке МВД по Красноярскому краю.

Источник: "Российская газета"

Авария произошла утром 23 апреля на улице Загородной. Водитель автобуса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, потерял управление, и транспортное средство скатилось с дороги, после чего въехало в дерево.

Пострадали восемь пассажиров и водитель, они госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы.