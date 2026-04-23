Суд в Воронеже продлил арест «черному кредитору» Дмитрию Наумовскому, сбежавшему из зоны СВО

Во вторник, 21 апреля, Ленинский районный суд Воронежа продлил на три месяца содержание в СИЗО для бывшего учредителя и гендиректора ООО «Финмаркет Черноземье» Дмитрия Наумовского. Под стражей он проведет еще три месяца — до 22 июля.
Это уже не первый раз, когда суд принимает такое решение: в январе Наумовскому заменяли меру пресечения с запрета определенных действий на реальное заключение после того, как он сбежал с территории СВО.
Напомним, предприниматель обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по версии следствия, в 2014—2018 годах он под видом займов под залог имущества оформлял с клиентами договоры купли-продажи их же жилья. Обманутые воронежцы лишались единственных квартир и домов. Общая сумма ущерба исчисляется миллионами рублей. Кроме того, теперь Наумовский фигурирует еще в одном деле — за самовольное оставление войсковой части (ч. 5 ст. 337 УК РФ).
Схема «черного кредитора» раскрылась еще в 2020 году, когда было возбуждено первое дело. Как установило следствие, в 2014—2018 годах Наумовский искал клиентов через объявления о займах под залог. Однако вместо кредитных договоров люди подписывали документы о продаже собственных квартир и домов.
Одна из пострадавших в беседе с «КП-Воронеж» рассказала, как взяла 500 тысяч рублей, а в договоре уже стояла сумма 700 тысяч с накрученными процентами. Выплатив 400 тысяч, женщина так и не вернула свой дом. Многие клиенты Наумовского лишились единственного жилья. Сейчас бизнесмен, помимо мошенничества, отвечает еще и за самовольное оставление войсковой части.