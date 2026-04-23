Диверсию на Транссибе сорвали — вынесен приговор за госизмену

Суд в Амурской области вынес приговор местному жителю, осудив его к 18 годам лишения свободы за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали и государственную измену, сообщает УФСБ России по Амурской области.
По данным ведомства, 39-летний мужчина в 2024 году вступил в переписку с представителем украинской террористической организации, получил навыки минно-подрывного дела и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Следствие установило, что после совершения диверсии он планировал выехать на территорию Украины и участвовать в боевых действиях на стороне запрещенной в России организации.
Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального управления ФСБ. По итогам разбирательства 1-й Восточный окружной военный суд признал его виновным по статьям о государственной измене, приготовлении к диверсии и участии в деятельности террористической организации.
Суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что бывший военнослужащий из Челябинска передавал сведения о личном составе подразделений, где он проходил службу. По имеющейся информации, данные направлялись с мобильного телефона куратору на территории Украины без получения вознаграждения. Обстоятельства уточняются.
Кроме того, в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже. По данным ведомства, житель Токмакского района 1973 года рождения собирал сведения о дислокации личного состава и военной техники. Указывается, что эта информация передавалась для последующего нанесения ударов. Обстоятельства устанавливаются.
