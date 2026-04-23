Диверсию на Транссибе сорвали — вынесен приговор за госизмену

Кроме того, в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже. По данным ведомства, житель Токмакского района 1973 года рождения собирал сведения о дислокации личного состава и военной техники. Указывается, что эта информация передавалась для последующего нанесения ударов. Обстоятельства устанавливаются.