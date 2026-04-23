В Перми вынесли приговор мужчине, который из ревности сжёг шесть машин

Инцидент случился 31 октября 2025 года.

Мужчине, который из-за ревности сжёг шесть автомобилей, вынесли приговор, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 31 октября 2025 года. 41-летний местный житель устроил поджог из-за обиды на бывшую возлюбленную. Огонь перекинулся на соседние машины — в итоге четыре автомобиля сгорели полностью, ещё два получили повреждения.

Общий ущерб превысил 5 миллионов рублей. Поджигателя вычислили оперативники уголовного розыска.

Мужчина полностью признал вину и возместил потерпевшим весь ущерб. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев принудительных работ — 10% от зарплаты будут удерживать в доход государства.

