Большой и маленький грузовики столкнулись на федеральной трассе в Приморье

Госавтоинспекция напоминает: при благоприятных дорожных условиях оптимальная дистанция между транспортными средствами составляет половину числа его скорости, так что при разгоне до 80 км/ч нужно выдерживать дистанцию в 40 метров, на скорости 60 км/ч — 30 метров, в заторах достаточно и пары метров, но не менее ⅔ длины автомобиля. На льду дистанция увеличивается в 7 раз, на снегу — в 3,5 раза, на мокрой дороге — в 2 раза.