Бывший вице-мэр Челябинска Астахов не смог выйти из СИЗО

Областной суд отказался выпускать из-под стражи бывшего замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова. Адвокат экс-сотрудника мэрии просил смягчить меру пресечения своему подзащитному, но не преуспел.
Напомним, Александра Астахова в конце марта задержали сотрудники ФСБ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, вице-мэр причастен к заключению договоров по завышенной стоимости. Из-за этого бюджет потерял 183 млн рублей.
10 апреля Александра Астахова уволили из мэрии.