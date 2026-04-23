Бывший вице-мэр Челябинска Астахов не смог выйти из СИЗО

В Челябинске суд оставил под стражей бывшего вице-мэра, обвиняемого в злоупотреблениях.

Источник: Комсомольская правда

Областной суд отказался выпускать из-под стражи бывшего замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова. Адвокат экс-сотрудника мэрии просил смягчить меру пресечения своему подзащитному, но не преуспел.

Напомним, Александра Астахова в конце марта задержали сотрудники ФСБ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, вице-мэр причастен к заключению договоров по завышенной стоимости. Из-за этого бюджет потерял 183 млн рублей.

10 апреля Александра Астахова уволили из мэрии.