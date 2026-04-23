Обломки БПЛА повредили объект одного из предприятий в Кстовском районе

Атаку 11 вражеских БПЛА отразили силы ПВО над промышленной зоной Кстовского района ночью 23 апреля. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале МАХ.
Обломки одного беспилотника упали на территорию промышленного предприятия, в результате чего начался пожар.
«Оперативные службы ликвидируют последствий инцидента», — написал Глеб Никитин.
Предварительно, пострадавших нет.
