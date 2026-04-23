Обломки БПЛА повредили объект одного из предприятий в Кстовском районе

Минувшей ночью в небе над Нижегородской областью сбили 11 беспилотников.

Источник: Время

Атаку 11 вражеских БПЛА отразили силы ПВО над промышленной зоной Кстовского района ночью 23 апреля. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале МАХ.

Обломки одного беспилотника упали на территорию промышленного предприятия, в результате чего начался пожар.

«Оперативные службы ликвидируют последствий инцидента», — написал Глеб Никитин.

Предварительно, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше