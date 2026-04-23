Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область 23 апреля

Атаку БПЛА на Нижегородскую область 23 апреля прокомментировал губернатор региона Глеб Никитин.
Глава Нижегородской области сообщил, что с 22 по 23 апреля над регионом силы ПВО уничтожили 11 вражеских БПЛА над промышленной зоной Кстовского района. Из-за падения обломков беспилотников на одном из предприятий в результате повреждения произошло возгорание.
Оперативные службы оперативно ликвидируют последствия инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, что из-за атаки БПЛА в нижегородском аэропорту введен план «Ковер». Также местные жители сообщают о сбоях в работе интернета.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.