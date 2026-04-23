Лобовое столкновение поездов — есть десятки пострадавших

Два пассажирских поезда столкнулись на севере Дании на участке между Хиллерёд и Кагерупом.
По предварительным данным, составы сошлись лоб в лоб. На место направлены экстренные службы, движение на линии остановлено.
Сообщается о пострадавших. Часть из них получила помощь на месте, остальных доставили в медицинские учреждения.
По имеющейся информации, число пострадавших может достигать нескольких десятков.
Причины столкновения не раскрываются. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
