Объект нижегородского предприятия поврежден обломками дрона ВСУ

Объект на территории одного из предприятий в Нижнем Новгороде получил повреждения после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава региона добавил также, что в результате ЧП никто не пострадал. На месте падения уже работают местные оперативные службы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 23 апреля 154 украинских беспилотников над регионами страны.
Сутками ранее, напомним, силы ПВО за ночь 22 апреля сбили 155 украинских беспилотников над регионами России.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных аппаратов на Севастополь.