Прокуратура взяла на контроль пожар за Колхозным рынком в Уфе

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств крупного пожара за Колхозным рынком в Уфе.

По предварительным данным, складские помещения по ул. Дмитрия Донского загорелись 06:20 часов. По данным МЧС, пострадавших нет. Пожар локализован на площади 800 кв. метров.

«Заместитель прокурора Орджоникидзевского района Уфы Евгений Дубленко на месте происшествия координирует действия спецслужб и правоохранительных органов. Надзорное ведомство поставило на контроль выяснение причин случившегося, а также ход и результаты доследственной проверки и принятие окончательного процессуального решения», — говорится в сообщении.