Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Девять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Железногорске Красноярского края. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и влетел в дерево. В результате инцидента пострадал сам водитель и еще восемь пассажиров, все они госпитализированы.
Уточняется, что никто из пострадавших, кроме водителя, не был пристегнут ремнями безопасности. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает канал ведомства в МАКС.
