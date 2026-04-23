Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Девять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Железногорске Красноярского края. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и влетел в дерево. В результате инцидента пострадал сам водитель и еще восемь пассажиров, все они госпитализированы.

Уточняется, что никто из пострадавших, кроме водителя, не был пристегнут ремнями безопасности. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает канал ведомства в МАКС.

Ранее девять человек пострадали в результате массового ДТП с участием пяти автомобилей в Ленинградской области. Авария произошла на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе по направлению в сторону Гатчины.