Промышленный объект загорелся в Нижегородской области после атаки БПЛА

Средства ПВО ночью сбили 11 беспилотников над Кстовским районом Нижегородской области. В промзоне есть повреждения, сообщил губернатор Глеб Никитин.
«В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий», — написал чиновник в Max.
Подробности он не привел. Сообщается только, что на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Также ночью БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске Самарской области, там погиб человек. Всего за минувшую ночь над российскими регионами сбили 154 дрона.
