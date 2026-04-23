Пять тел выловили из воды и подняли на борт круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера пережили трехчасовой кошмар на борту, когда экипаж судна вместо развлекательной программы провел масштабную спасательную операцию по извлечению пяти тел из Средиземного моря. Люди, ставшие свидетелями жуткой находки, признаются, что их до сих пор бьет дрожь при виде океана.
«Это было похоже на сцену из фильма ужасов, только в реальной жизни. Я стоял у перил и не мог отвести взгляд, хотя внутри всё сжималось от холода. Экипаж делал всё возможное, чтобы мы не паниковали, предлагали психологическую помощь прямо на палубе. Но поверьте, когда ты видишь, как из черной воды одно за другим поднимают безмолвные тела в спасательных жилетах, круизная мечта рассыпается в пыль», — поделился один из очевидцев.
Инцидент произошел 21 апреля, когда лайнер следовал по маршруту из Чивитавеккьи (порт Рима) в сторону испанской Картахены. Около 18:00 вахтенный заметил в воде яркий оранжевый объект — позже он был идентифицирован как аварийный спасательный жилет. Капитан немедленно изменил курс и инициировал трехчасовую поисковую операцию. В течение этого времени члены экипажа на спасательных шлюпках извлекли из воды пять тел, предположительно принадлежащих мигрантам, пытавшимся пересечь море на ненадежном судне.
На видеокадрах, которые публикует Daily Star, видно, как спасательная шлюпка подходит к первой жертве — мужчине в фиолетовой футболке и черных шортах. Тело осторожно затягивают на борт, укутывают в брезент и уносят в судовой трюм, который был временно переоборудован под импровизированный морг. Через час поисков нашли еще четверых. Капитан объявил по громкой связи, что миссия завершена, только когда последнее тело было поднято на борт в 20:55. Судно продолжило путь, прибыв в Картахену 22 апреля. На борту в тот момент находилось более 3200 пассажиров, а сам лайнер совершает 14-дневное путешествие, которое должно завершиться в Копенгагене 3 мая.
Владельцы круизного судна официально подтвердили инцидент, подчеркнув, что погибшие не были ни гостями, ни членами экипажа. В компании выразили соболезнования и отметили слаженную работу служб. Местные эксперты по морскому праву отмечают, что маршрут между Северной Африкой и испанским побережьем давно стал «черной дырой» для лодок с беженцами. Тем не менее, подобные операции для гражданских круизных лайнеров — крайняя редкость.