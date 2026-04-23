Ценные шлем и доспехи пропали — музей указал на кражу в 2022 году

Из Мариупольского краеведческого музея в 2022 году исчезли ряд ценных экспонатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на хранителя фондов Андрея Ладкина.
По его словам, среди пропавших — бронзовый сарматский шлем, кольчуга и налокотники XVIII века. Он уточнил, что эти предметы отсутствуют в музейной коллекции.
Ладкин отметил, что металлические изделия не могли полностью сгореть при пожаре. По его оценке, часть элементов должна была сохраниться, однако их не обнаружили.
В связи с этим сотрудник музея считает, что экспонаты были похищены до возгорания.
Указывается, что в 2022 году во время боевых действий здание музея использовалось для размещения вооруженных формирований. После их ухода в помещении произошел пожар. Сообщается, что публичных мероприятий по эвакуации экспонатов не проводилось.
