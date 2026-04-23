В Уфе под колеса машины попал очередной электросамокатчик

ДТП произошло вчера днем напротив дома № 21 по ул. Машиностроителей.

Источник: ГАИ Уфы | телеграм

По данным ГАИ города, водитель, 1977 года рождения, за рулем автомобиля «Шкода Рапид», следуя по ул. Кольцевой со стороны ул. Коммунаров, при повороте на ул. Машиностроителей в сторону ул. Черниковской допустил наезд на несовершеннолетнего водителя самоката. Мальчик в этот момент пересекал проезжую часть на электросамокате «АОВО».

В ДТП водитель электросамоката обратился за разовой медпомощью.

По факту аварии сотрудники госавтоинспекции начали административное расследование.

Ранее в Уфе на дороге сбили другого подростка-электросамокатчика.