Прокуратура обязала отремонтировать дороги в Копейске

Прокуратура города Копейска совместно с Госавтоинспекцией провела проверку состояния улично-дорожной сети после публикаций в СМИ. В ходе осмотра основных магистралей и внутриквартальных проездов выявлены многочисленные дефекты асфальтового покрытия.
Нарушения зафиксированы на нескольких участках, в том числе на улицах Темника, Кирова, Федотьева и Грузовой. Там обнаружены выбоины, просадки и проломы, размеры которых превышают предельно допустимые нормы.
Главе Копейского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Прокуратура взяла на контроль проведение ямочного ремонта и восстановление дорожного покрытия.
