Прокуратура обязала отремонтировать дороги в Копейске

На дорогах обнаружены выбоины, просадки и проломы.

Источник: прокуратура Челябинской области

Прокуратура города Копейска совместно с Госавтоинспекцией провела проверку состояния улично-дорожной сети после публикаций в СМИ. В ходе осмотра основных магистралей и внутриквартальных проездов выявлены многочисленные дефекты асфальтового покрытия.

Нарушения зафиксированы на нескольких участках, в том числе на улицах Темника, Кирова, Федотьева и Грузовой. Там обнаружены выбоины, просадки и проломы, размеры которых превышают предельно допустимые нормы.

Главе Копейского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Прокуратура взяла на контроль проведение ямочного ремонта и восстановление дорожного покрытия.

Ранее в Магнитогорске после вмешательства прокуратуры отремонтировали крышу дома.