Все дома в Дагестане и соседней Чечне освободились от воды

Все жилые дома и участки в Дагестане и соседней Чечне освободились от воды после паводков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. На видео — то, как сотрудники ведомства проводят работы по откачке, дезинфекции социальных объектов, жилых домов и прилегающих территорий, а также адресно помогают местным жителям.