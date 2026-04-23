В Нижегородской области при налете БПЛА поврежден объект на предприятии

В Нижегородской области из-за падения обломков беспилотника поврежден объект на территории предприятия.
Как сообщил губернатор Глеб Никитин, инцидент произошел на территории Кстовского района. В результате возник пожар, который ликвидируют оперативные службы.
«Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 11 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий», — сообщает глава региона.
По предварительным данным, пострадавших в результате атаки беспилотников нет.
