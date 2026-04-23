В Башкирии работница упала с 6-метровой высоты

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 18 апреля на территории сельхозпредприятия ООО «Канаш» в селе Гайниямак Альшеевского района. Подсобный рабочий упала с площадки нефункционирующего зерноочистительного комплекса. Из-за падения с высоты около шести метров сотрудница аутсорсинговой компании получила тяжёлую травму и была доставлена в Раевскую центральную районную больницу.