Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области растет риск пожаров из-за пала травы

За сутки зафиксировали более 30 термоточек у населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирская область сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Только за последние сутки специалисты зафиксировали более 30 термических точек, большинство из которых расположены вблизи жилых домов и социальных объектов. Об этом пишет пресс-служба минприроды Новосибирской области.

Как отмечают эксперты, термоточка сама по себе не является пожаром, но указывает на потенциальный риск возгорания. В условиях особого противопожарного режима жителям запрещено сжигать сухую траву и мусор, а также разводить открытый огонь в непредусмотренных местах.

Ситуацию усугубляют погодные условия. Синоптики прогнозируют в регионе высокий, а местами и чрезвычайный класс пожарной опасности из-за сухой и ветреной погоды. Это повышает вероятность быстрого распространения огня.

— Призываем жителей соблюдать запрет на самовольное сжигание сухой травы. Игнорирование правил — это не только административная ответственность, но и реальный риск для людей и их имущества, — подчеркнул Иван Белозеров.