В Новосибирской области растет риск пожаров из-за пала травы

В Новосибирская область сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Только за последние сутки специалисты зафиксировали более 30 термических точек, большинство из которых расположены вблизи жилых домов и социальных объектов. Об этом пишет пресс-служба минприроды Новосибирской области.
Как отмечают эксперты, термоточка сама по себе не является пожаром, но указывает на потенциальный риск возгорания. В условиях особого противопожарного режима жителям запрещено сжигать сухую траву и мусор, а также разводить открытый огонь в непредусмотренных местах.
Ситуацию усугубляют погодные условия. Синоптики прогнозируют в регионе высокий, а местами и чрезвычайный класс пожарной опасности из-за сухой и ветреной погоды. Это повышает вероятность быстрого распространения огня.
— Призываем жителей соблюдать запрет на самовольное сжигание сухой травы. Игнорирование правил — это не только административная ответственность, но и реальный риск для людей и их имущества, — подчеркнул Иван Белозеров.