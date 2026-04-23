Адвоката из Красноярска заподозрили в использовании поддельного паспорта

Источник: Комсомольская правда

Адвоката из Красноярского края заподозрили в использовании подложного документа — паспорта своего родного брата. По версии регионального Следственного комитета, по данным следствия, в ноябре 2025 года мужчина попытался избежать ответственности за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения за рулем и обратился в отдел по вопросам миграции.

Там он написал заявление о замене паспорта, представившись своим родственником и предъявив его просроченный документ. Новый документ на имя брата выдали с фотографией адвоката.

В ноябре 2025 года и январе 2026-го подозреваемый несколько раз предъявлял подложный документ в Дивногорском городском суде, где принимал участие в заседаниях по его нарушениям.

Подделку заметили сотрудники суда — ранее мужчину уже видели в качестве адвоката.

Уголовное дело завели по статье «Приобретение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина». Максимальное наказание — один год лишения свободы.